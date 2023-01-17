Афанасий Тарасов
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смертиДо 1817
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Тарас Иванов
Мать: Устинья Васильева
Рождение ребёнка
1779
Сын: Ананья Афанасьев
Мать ребёнка: Варвара Федорова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Аксинья Афанасьева
Мать ребёнка: Варвара Федорова
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Анна Афанасьева
Мать ребёнка: Варвара Федорова
Рождение ребёнка
1791
Сын: Максим Афанасьев
Мать ребёнка: Варвара Федорова
Рождение ребёнка
1799
Сын: Давыд Афанасьев
Мать ребёнка: Варвара Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Федорова
Смерть
До 1817