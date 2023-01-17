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Афанасий Тарасов

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Место рождения

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1760

Дата смерти

До 1817

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Тарас Иванов

Мать: Устинья Васильева

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1779

Сын: Ананья Афанасьев

Мать ребёнка: Варвара Федорова

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Аксинья Афанасьева

Мать ребёнка: Варвара Федорова

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Анна Афанасьева

Мать ребёнка: Варвара Федорова

Рождение ребёнка
1791

Сын: Максим Афанасьев

Мать ребёнка: Варвара Федорова

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1799

Сын: Давыд Афанасьев

Мать ребёнка: Варвара Федорова

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Федорова

Смерть
До 1817
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