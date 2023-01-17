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Максим Афанасьев

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Место рождения

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1791

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Афанасий Тарасов

Мать: Варвара Федорова

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1814

Сын: Михаил Максимов

Мать ребёнка: Татьяна Иевлева

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1826

Сын: Феофан Максимов

Мать ребёнка: Татьяна Иевлева

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1833

Сын: Сергей Максимов

Мать ребёнка: Татьяна Иевлева

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Иевлева

Смерть
1852
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