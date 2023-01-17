Максим Афанасьев
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Афанасий Тарасов
Мать: Варвара Федорова
Рождение ребёнка
1814
Сын: Михаил Максимов
Мать ребёнка: Татьяна Иевлева
Рождение ребёнка
1826
Сын: Феофан Максимов
Мать ребёнка: Татьяна Иевлева
Рождение ребёнка
1833
Сын: Сергей Максимов
Мать ребёнка: Татьяна Иевлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Иевлева
Смерть
1852