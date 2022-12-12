Татьяна Иевлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Иевлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1791 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Михаил Максимов

Отец ребёнка: Максим Афанасьев

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1826

Сын: Феофан Максимов

Отец ребёнка: Максим Афанасьев

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1833

Сын: Сергей Максимов

Отец ребёнка: Максим Афанасьев

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим Афанасьев

Смерть
Неизвестно
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