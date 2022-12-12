Татьяна Иевлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Сын: Михаил Максимов
Отец ребёнка: Максим Афанасьев
Рождение ребёнка
1826
Сын: Феофан Максимов
Отец ребёнка: Максим Афанасьев
Рождение ребёнка
1833
Сын: Сергей Максимов
Отец ребёнка: Максим Афанасьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максим Афанасьев
Смерть
Неизвестно