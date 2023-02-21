Варвара Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Сын: Ананья Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Тарасов
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Аксинья Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Тарасов
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Анна Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Тарасов
Рождение ребёнка
1791
Сын: Максим Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Тарасов
Рождение ребёнка
1799
Сын: Давыд Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Тарасов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афанасий Тарасов
Смерть
После 1834