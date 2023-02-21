Варвара Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1760 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Ананья Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Тарасов

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Аксинья Афанасьева

Отец ребёнка: Афанасий Тарасов

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Анна Афанасьева

Отец ребёнка: Афанасий Тарасов

Рождение ребёнка
1791

Сын: Максим Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Тарасов

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1799

Сын: Давыд Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Тарасов

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасий Тарасов

Смерть
После 1834
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