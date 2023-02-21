Семен Леонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСемен Леонов

Семен Леонов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

1795

Пол

Мужской

Отец

1762 г.р.

Мать

1764 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Левон Тарасов

Мать: Агафья Семенова

Смерть
1795
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close