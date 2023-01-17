Тихон Иванов
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смерти1796
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Иван Сидоров
Рождение ребёнка
1773
Сын: Тиханов Кирилл
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1775
Сын: Тиханов Иван
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1778
Сын: Антип Тиханов
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1780
Сын: Иван Тихонов
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Арина Тихонова
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Смерть
1796
Бракосочетание
До 1801
Жена: Евдокия Иванова