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Тихон Иванов

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Место рождения

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1744

Дата смерти

1796

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Иван Сидоров

Мать: Прасковья (Евдокия) Ерофеева

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1773

Сын: Тиханов Кирилл

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1775

Сын: Тиханов Иван

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1778

Сын: Антип Тиханов

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1780

Сын: Иван Тихонов

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Арина Тихонова

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Смерть
1796
Бракосочетание
До 1801

Жена: Евдокия Иванова

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