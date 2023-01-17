Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1744 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Сын: Тиханов Кирилл

Отец ребёнка: Тихон Иванов

Рождение ребёнка
1775

Сын: Тиханов Иван

Отец ребёнка: Тихон Иванов

Рождение ребёнка
1778

Сын: Антип Тиханов

Отец ребёнка: Тихон Иванов

Рождение ребёнка
1780

Сын: Иван Тихонов

Отец ребёнка: Тихон Иванов

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Арина Тихонова

Отец ребёнка: Тихон Иванов

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
До 1801

Муж: Тихон Иванов

Смерть
Неизвестно
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