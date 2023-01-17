Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Сын: Тиханов Кирилл
Отец ребёнка: Тихон Иванов
Рождение ребёнка
1775
Сын: Тиханов Иван
Отец ребёнка: Тихон Иванов
Рождение ребёнка
1778
Сын: Антип Тиханов
Отец ребёнка: Тихон Иванов
Рождение ребёнка
1780
Сын: Иван Тихонов
Отец ребёнка: Тихон Иванов
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Арина Тихонова
Отец ребёнка: Тихон Иванов
Бракосочетание
До 1801
Муж: Тихон Иванов
Смерть
Неизвестно