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Антип Тиханов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

25.03.1860

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Тихон Иванов

Мать: Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1802

Сын: Антипов Парфен

Мать ребёнка: Васса Иванова

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Мария Антипова

Мать ребёнка: Васса Иванова

Рождение ребёнка
1809

Сын: Тихон Антипов

Мать ребёнка: Васса Иванова

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1816

Сын: Федор Антипов

Мать ребёнка: Васса Иванова

Рождение ребёнка
20.10.1818

Сын: Дмитрий Антипов

Мать ребёнка: Васса Иванова

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Иванова

Смерть
25.03.1860
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