Антип Тиханов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смерти25.03.1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Тихон Иванов
Мать: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1802
Сын: Антипов Парфен
Мать ребёнка: Васса Иванова
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Мария Антипова
Мать ребёнка: Васса Иванова
Рождение ребёнка
1809
Сын: Тихон Антипов
Мать ребёнка: Васса Иванова
Рождение ребёнка
1816
Сын: Федор Антипов
Мать ребёнка: Васса Иванова
Рождение ребёнка
20.10.1818
Сын: Дмитрий Антипов
Мать ребёнка: Васса Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Иванова
Смерть
25.03.1860