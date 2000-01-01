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Федор Антипов
Федор Антипов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1816
Дата смерти
1819
Пол
Мужской
Отец
Антип Тиханов
1778 г.р.
Мать
Васса Иванова
1783 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец:
Антип Тиханов
Мать:
Васса Иванова
Смерть
1819
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