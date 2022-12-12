Васса Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1778 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Антипов Парфен

Отец ребёнка: Антип Тиханов

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Мария Антипова

Отец ребёнка: Антип Тиханов

Рождение ребёнка
1809

Сын: Тихон Антипов

Отец ребёнка: Антип Тиханов

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1816

Сын: Федор Антипов

Отец ребёнка: Антип Тиханов

Рождение ребёнка
20.10.1818

Сын: Дмитрий Антипов

Отец ребёнка: Антип Тиханов

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антип Тиханов

Смерть
Неизвестно
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