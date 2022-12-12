Васса Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Антипов Парфен
Отец ребёнка: Антип Тиханов
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Мария Антипова
Отец ребёнка: Антип Тиханов
Рождение ребёнка
1809
Сын: Тихон Антипов
Отец ребёнка: Антип Тиханов
Рождение ребёнка
1816
Сын: Федор Антипов
Отец ребёнка: Антип Тиханов
Рождение ребёнка
20.10.1818
Сын: Дмитрий Антипов
Отец ребёнка: Антип Тиханов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антип Тиханов
Смерть
Неизвестно