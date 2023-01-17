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Антипов Парфен

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Антип Тиханов

Мать: Васса Иванова

Рождение ребёнка
1827

Сын: Игнат Парфенов

Мать ребёнка: Матрена Захарова

Рождение ребёнка
1829

Сын: Тихонов Осип Парфенов

Мать ребёнка: Матрена Захарова

Рождение ребёнка
12.07.1833

Сын: Илья Парфенов

Мать ребёнка: Матрена Захарова

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Смерть
1856
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