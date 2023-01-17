Антипов Парфен
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Антип Тиханов
Мать: Васса Иванова
Рождение ребёнка
1827
Сын: Игнат Парфенов
Мать ребёнка: Матрена Захарова
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Матрена Захарова
Рождение ребёнка
12.07.1833
Сын: Илья Парфенов
Мать ребёнка: Матрена Захарова
Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Смерть
1856