Тиханов Кирилл
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Тихон Иванов
Мать: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1794
Сын: Прохор Кириллов
Мать ребёнка: Аксинья Осипова
Рождение ребёнка
1805
Сын: Яков Кириллов
Мать ребёнка: Аксинья Осипова
Рождение ребёнка
1806
Сын: Терентий Кириллов
Мать ребёнка: Аксинья Осипова
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Марфа Кириллова
Мать ребёнка: Аксинья Осипова
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Пелагея Кириллова
Мать ребёнка: Аксинья Осипова
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Аксинья Осипова
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Аксинья Осипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Осипова
Смерть
1840