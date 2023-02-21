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Тиханов Кирилл

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Тихон Иванов

Мать: Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1794

Сын: Прохор Кириллов

Мать ребёнка: Аксинья Осипова

Рождение ребёнка
1805

Сын: Яков Кириллов

Мать ребёнка: Аксинья Осипова

Рождение ребёнка
1806

Сын: Терентий Кириллов

Мать ребёнка: Аксинья Осипова

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Марфа Кириллова

Мать ребёнка: Аксинья Осипова

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Пелагея Кириллова

Мать ребёнка: Аксинья Осипова

Рождение ребёнка
1816

Сын: Тиханов Кузьма Кириллов

Мать ребёнка: Аксинья Осипова

Рождение ребёнка
1819

Сын: Тиханов Гаврила Кириллов

Мать ребёнка: Аксинья Осипова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Осипова

Смерть
1840
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