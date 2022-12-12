Пелагея жена) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея жена)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1792 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Варвара Семенова

Отец ребёнка: Семен Яковлев

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1844

Сын: Михаил Семенов

Отец ребёнка: Семен Яковлев

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Татьяна Семенова

Отец ребёнка: Семен Яковлев

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Яковлев

Смерть
Неизвестно
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