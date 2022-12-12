Пелагея жена)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Варвара Семенова
Отец ребёнка: Семен Яковлев
Рождение ребёнка
1844
Сын: Михаил Семенов
Отец ребёнка: Семен Яковлев
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Татьяна Семенова
Отец ребёнка: Семен Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Яковлев
Смерть
Неизвестно