Аксинья Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Сын: Прохор Кириллов
Отец ребёнка: Тиханов Кирилл
Рождение ребёнка
1805
Сын: Яков Кириллов
Отец ребёнка: Тиханов Кирилл
Рождение ребёнка
1806
Сын: Терентий Кириллов
Отец ребёнка: Тиханов Кирилл
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Марфа Кириллова
Отец ребёнка: Тиханов Кирилл
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Пелагея Кириллова
Отец ребёнка: Тиханов Кирилл
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Тиханов Кирилл
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Тиханов Кирилл
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тиханов Кирилл
Смерть
Неизвестно