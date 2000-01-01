Аксинья Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья Осипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1773 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Прохор Кириллов

Отец ребёнка: Тиханов Кирилл

Рождение ребёнка
1805

Сын: Яков Кириллов

Отец ребёнка: Тиханов Кирилл

Рождение ребёнка
1806

Сын: Терентий Кириллов

Отец ребёнка: Тиханов Кирилл

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Марфа Кириллова

Отец ребёнка: Тиханов Кирилл

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Пелагея Кириллова

Отец ребёнка: Тиханов Кирилл

Рождение ребёнка
1816

Сын: Тиханов Кузьма Кириллов

Отец ребёнка: Тиханов Кирилл

Рождение ребёнка
1819

Сын: Тиханов Гаврила Кириллов

Отец ребёнка: Тиханов Кирилл

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тиханов Кирилл

Смерть
Неизвестно
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