Прохор Кириллов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Тиханов Кирилл
Мать: Аксинья Осипова
Рождение ребёнка
1814
Сын: Владимир Прохоров
Мать ребёнка: Анна Григорьева
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Ирина Прохорова
Мать ребёнка: Анна Григорьева
Бракосочетание
Около 1837
Жена: Афимья Федотова
Развод
До 1850
Жена: Анна Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Григорьева
Смерть
Неизвестно