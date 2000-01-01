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Прохор Кириллов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Тиханов Кирилл

Мать: Аксинья Осипова

Рождение ребёнка
1814

Сын: Владимир Прохоров

Мать ребёнка: Анна Григорьева

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Ирина Прохорова

Мать ребёнка: Анна Григорьева

Бракосочетание
Около 1837

Жена: Афимья Федотова

Развод
До 1850

Жена: Анна Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Григорьева

Смерть
Неизвестно
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