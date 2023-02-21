Анна Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1794 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Владимир Прохоров

Отец ребёнка: Прохор Кириллов

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Ирина Прохорова

Отец ребёнка: Прохор Кириллов

Развод
До 1850

Муж: Прохор Кириллов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прохор Кириллов

Смерть
Неизвестно
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