Анна Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Сын: Владимир Прохоров
Отец ребёнка: Прохор Кириллов
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Ирина Прохорова
Отец ребёнка: Прохор Кириллов
Развод
До 1850
Муж: Прохор Кириллов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прохор Кириллов
Смерть
Неизвестно