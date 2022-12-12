Иван Сидоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Сидоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1716

Дата смерти

1772

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1737

Сын: Архип Иванов

Мать ребёнка: Прасковья (Евдокия) Ерофеева

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1739

Сын: Тарас Иванов

Мать ребёнка: Прасковья (Евдокия) Ерофеева

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1744

Сын: Тихон Иванов

Мать ребёнка: Прасковья (Евдокия) Ерофеева

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1757

Сын: Осип Иванов

Мать ребёнка: Прасковья (Евдокия) Ерофеева

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Дарья Иванова

Мать ребёнка: Прасковья (Евдокия) Ерофеева

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Устинья Иванова

Мать ребёнка: Прасковья (Евдокия) Ерофеева

Смерть
1772
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