Иван Сидоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1716
Дата смерти1772
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1737
Сын: Архип Иванов
Мать ребёнка: Прасковья (Евдокия) Ерофеева
Рождение ребёнка
1739
Сын: Тарас Иванов
Мать ребёнка: Прасковья (Евдокия) Ерофеева
Рождение ребёнка
1744
Сын: Тихон Иванов
Мать ребёнка: Прасковья (Евдокия) Ерофеева
Рождение ребёнка
1757
Сын: Осип Иванов
Мать ребёнка: Прасковья (Евдокия) Ерофеева
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Дарья Иванова
Мать ребёнка: Прасковья (Евдокия) Ерофеева
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Устинья Иванова
Мать ребёнка: Прасковья (Евдокия) Ерофеева
Смерть
1772