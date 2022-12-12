Архип Иванов
Место рождения
Дата рождения1737
Дата смерти1786
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Иван Сидоров
Рождение ребёнка
1764
Сын: Лаврентий Архипов
Мать ребёнка: Евдокия Филиппова
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Марфа Архипова
Мать ребёнка: Евдокия Филиппова
Рождение ребёнка
1767
Сын: Кирилл Архипов
Мать ребёнка: Евдокия Филиппова
Рождение ребёнка
1771
Сын: Финоген Архипов
Мать ребёнка: Евдокия Филиппова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Филиппова
Смерть
1786