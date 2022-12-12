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Архип Иванов

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Место рождения

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1737

Дата смерти

1786

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Иван Сидоров

Мать: Прасковья (Евдокия) Ерофеева

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1764

Сын: Лаврентий Архипов

Мать ребёнка: Евдокия Филиппова

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Марфа Архипова

Мать ребёнка: Евдокия Филиппова

Рождение ребёнка
1767

Сын: Кирилл Архипов

Мать ребёнка: Евдокия Филиппова

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1771

Сын: Финоген Архипов

Мать ребёнка: Евдокия Филиппова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Филиппова

Смерть
1786
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