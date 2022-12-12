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Кирилл Архипов

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Место рождения

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Архип Иванов

Мать: Евдокия Филиппова

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Евдокия Кирьянова

Мать ребёнка: Татьяна Никитина

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Агафья Кирьянова

Мать ребёнка: Татьяна Никитина

Рождение ребёнка
1798

Сын: Фотьян Кирьянов

Мать ребёнка: Татьяна Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Никитина

Смерть
Неизвестно
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