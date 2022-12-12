Кирилл Архипов
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Архип Иванов
Мать: Евдокия Филиппова
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Евдокия Кирьянова
Мать ребёнка: Татьяна Никитина
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Агафья Кирьянова
Мать ребёнка: Татьяна Никитина
Рождение ребёнка
1798
Сын: Фотьян Кирьянов
Мать ребёнка: Татьяна Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Никитина
Смерть
Неизвестно