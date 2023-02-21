Татьяна Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Евдокия Кирьянова
Отец ребёнка: Кирилл Архипов
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Агафья Кирьянова
Отец ребёнка: Кирилл Архипов
Рождение ребёнка
1798
Сын: Фотьян Кирьянов
Отец ребёнка: Кирилл Архипов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирилл Архипов
Смерть
Неизвестно