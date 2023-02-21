Татьяна Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1767 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Евдокия Кирьянова

Отец ребёнка: Кирилл Архипов

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Агафья Кирьянова

Отец ребёнка: Кирилл Архипов

Рождение ребёнка
1798

Сын: Фотьян Кирьянов

Отец ребёнка: Кирилл Архипов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирилл Архипов

Смерть
Неизвестно
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