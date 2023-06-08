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Скуратов Игнатий Сергеевич

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

10.12.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1858

Отец: Скуратов Сергей Андреевич

Мать: Скуратова (Перова) Евдокия Ивановна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №4, метрическая книга за 1859 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скуратова (Микульшина) Ксения Федоровна

Крещение
12.12.1858
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были государственный крестьянин села Пикова Иосиф Васильев [Перов] и Анна А... Показать все
Рождение ребёнка
03.06.1886

Дочь: Скуратова Мария Игнатьевна

Мать ребёнка: Скуратова (Микульшина) Ксения Федоровна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №29, метрическая книга за 1886 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Поручитель
1887
Свидетель в браке Андреян Перов, Крестьянин 1869- и Василиса Жабина, Крестьянка 1867-
Рождение ребёнка
26.02.1888

Сын: Скуратов Александр Игнатьевич

Мать ребёнка: Скуратова (Микульшина) Ксения Федоровна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №22, метрическая книга за 1888 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Поручитель
1890
Свидетель в браке Николай Микульшин, Крестьянин 1864- и Дарья Маркова, Крестьянка 1872-
Рождение ребёнка
17.08.1891

Дочь: Скуратова Наталья Игнатьевна

Мать ребёнка: Скуратова (Микульшина) Ксения Федоровна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №85, метрическая книга за 1891 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Поручитель
1894
Свидетель в браке Степан Микульшин, Крестьянин 1862/- и Прасковья Скуратова, Крестьянка 1874
Поручитель
1894
Свидетель в браке Семен Никульшин, Крестьянин 1875 и Татьяна Свиридова, Крестьянка 1876
Рождение ребёнка
28.03.1894

Сын: Скуратов Иван Игнатьевич

Мать ребёнка: Скуратова (Микульшина) Ксения Федоровна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №15, метрическая книга за 1894 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
25.10.1896

Сын: Скуратов Дмитрий Игнатьевич

Мать ребёнка: Скуратова (Микульшина) Ксения Федоровна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №95, метрическая книга за 1896 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно

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