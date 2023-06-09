Скуратова (Перова) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Перов Иван Васильевич
Бракосочетание
19.01.1858
свидетели : Никифор Скуратов, Однодворец 1821- , Иван Скуратов, Однодворец 1830- , Исаак Перов, Однодворец 1801- , Иосиф Перов, Государственный крестьянин 1835-1912 Брак: запись о браке №19, метричес... Показать все
Рождение ребёнка
10.12.1858
Сын: Скуратов Игнатий Сергеевич
Отец ребёнка: Скуратов Сергей Андреевич
Рождение, крещение: запись о рождении №4, метрическая книга за 1859 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1859
Сын: Скуратов Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Скуратов Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Микульшина (Скуратова) Прасковья Сергеевна
Отец ребёнка: Скуратов Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Чернышова (Скуратова) Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Скуратов Сергей Андреевич
Смерть
Неизвестно