Скуратова (Перова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скуратова (Перова) Евдокия Ивановна

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Перов Иван Васильевич

Мать: Перова Мария Феоктистовна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
19.01.1858

Муж: Скуратов Сергей Андреевич

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
свидетели : Никифор Скуратов, Однодворец 1821- , Иван Скуратов, Однодворец 1830- , Исаак Перов, Однодворец 1801- , Иосиф Перов, Государственный крестьянин 1835-1912 Брак: запись о браке №19, метричес... Показать все
Рождение ребёнка
10.12.1858

Сын: Скуратов Игнатий Сергеевич

Отец ребёнка: Скуратов Сергей Андреевич

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №4, метрическая книга за 1859 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1859

Сын: Скуратов Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Скуратов Сергей Андреевич

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Микульшина (Скуратова) Прасковья Сергеевна

Отец ребёнка: Скуратов Сергей Андреевич

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Чернышова (Скуратова) Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Скуратов Сергей Андреевич

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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