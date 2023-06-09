Скуратов Сергей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкуратов Сергей Андреевич

Скуратов Сергей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Скуратов Андрей Ермолаевич

Мать: Скуратова (Косматова) Евдокия Николаевна

Бракосочетание
19.01.1858

Жена: Скуратова (Перова) Евдокия Ивановна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
свидетели : Никифор Скуратов, Однодворец 1821- , Иван Скуратов, Однодворец 1830- , Исаак Перов, Однодворец 1801- , Иосиф Перов, Государственный крестьянин 1835-1912 Брак: запись о браке №19, метричес... Показать все
Бракосочетание
19.01.1858

Жена: не указана

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
свидетели : Никифор Скуратов, Однодворец 1821- , Иван Скуратов, Однодворец 1830- , Исаак Перов, Однодворец 1801- , Иосиф Перов, Государственный крестьянин 1835-1912 Брак: запись о браке №19, метричес... Показать все
Рождение ребёнка
10.12.1858

Сын: Скуратов Игнатий Сергеевич

Мать ребёнка: Скуратова (Перова) Евдокия Ивановна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №4, метрическая книга за 1859 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1859

Сын: Скуратов Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Скуратова (Перова) Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Микульшина (Скуратова) Прасковья Сергеевна

Мать ребёнка: Скуратова (Перова) Евдокия Ивановна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Чернышова (Скуратова) Евдокия Сергеевна

Мать ребёнка: Скуратова (Перова) Евдокия Ивановна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Поручитель
1886
Свидетель в браке Зот Безсонов, Крестьянин 1866- и Мария Чернышова, Крестьянка 1868-
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.