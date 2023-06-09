Скуратов Сергей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1837
Бракосочетание
19.01.1858
свидетели : Никифор Скуратов, Однодворец 1821- , Иван Скуратов, Однодворец 1830- , Исаак Перов, Однодворец 1801- , Иосиф Перов, Государственный крестьянин 1835-1912 Брак: запись о браке №19, метричес... Показать все
Бракосочетание
19.01.1858
Жена: не указана
свидетели : Никифор Скуратов, Однодворец 1821- , Иван Скуратов, Однодворец 1830- , Исаак Перов, Однодворец 1801- , Иосиф Перов, Государственный крестьянин 1835-1912 Брак: запись о браке №19, метричес... Показать все
Рождение ребёнка
10.12.1858
Сын: Скуратов Игнатий Сергеевич
Мать ребёнка: Скуратова (Перова) Евдокия Ивановна
Рождение, крещение: запись о рождении №4, метрическая книга за 1859 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1859
Сын: Скуратов Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: Скуратова (Перова) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Микульшина (Скуратова) Прасковья Сергеевна
Мать ребёнка: Скуратова (Перова) Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Чернышова (Скуратова) Евдокия Сергеевна
Мать ребёнка: Скуратова (Перова) Евдокия Ивановна
Поручитель
1886
Свидетель в браке Зот Безсонов, Крестьянин 1866- и Мария Чернышова, Крестьянка 1868-
Смерть
Неизвестно