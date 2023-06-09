Скуратова (Косматова) Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скуратова (Косматова) Евдокия Николаевна

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
20.10.1827

Муж: Скуратов Андрей Ермолаевич

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
свидетели : Гавриил Епихин, Однодворец 1789- , Варфоломей Чернышов, Однодворец 1806-1858/ , Тимофей Полянский, Однодворец 1790- Брак: запись о браке №25, метрическая книга за 1827 год, Никольская цер... Показать все
Рождение ребёнка
1830

Сын: Скуратов Ефим Андреевич

Отец ребёнка: Скуратов Андрей Ермолаевич

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Скуратов Егор Андреевич

Отец ребёнка: Скуратов Андрей Ермолаевич

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Скуратов Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Скуратов Андрей Ермолаевич

Рождение ребёнка
1839

Сын: Скуратов Степан Андреевич

Отец ребёнка: Скуратов Андрей Ермолаевич

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Скуратов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Скуратов Андрей Ермолаевич

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Скуратова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Скуратов Андрей Ермолаевич

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Скуратова Степанида Андреевна

Отец ребёнка: Скуратов Андрей Ермолаевич

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.10.1852

Сын: Скуратов Филипп Андреевич

Отец ребёнка: Скуратов Андрей Ермолаевич

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №112, метрическая книга за 1852 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно

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