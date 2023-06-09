Скуратова (Косматова) Евдокия Николаевна
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.10.1827
свидетели : Гавриил Епихин, Однодворец 1789- , Варфоломей Чернышов, Однодворец 1806-1858/ , Тимофей Полянский, Однодворец 1790- Брак: запись о браке №25, метрическая книга за 1827 год, Никольская цер... Показать все
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Скуратов Андрей Ермолаевич
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Скуратов Андрей Ермолаевич
Рождение ребёнка
1837
Сын: Скуратов Сергей Андреевич
Отец ребёнка: Скуратов Андрей Ермолаевич
Рождение ребёнка
1839
Сын: Скуратов Степан Андреевич
Отец ребёнка: Скуратов Андрей Ермолаевич
Рождение ребёнка
1847
Сын: Скуратов Василий Андреевич
Отец ребёнка: Скуратов Андрей Ермолаевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Скуратова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Скуратов Андрей Ермолаевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Скуратова Степанида Андреевна
Отец ребёнка: Скуратов Андрей Ермолаевич
Рождение ребёнка
09.10.1852
Сын: Скуратов Филипп Андреевич
Отец ребёнка: Скуратов Андрей Ермолаевич
Рождение, крещение: запись о рождении №112, метрическая книга за 1852 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно