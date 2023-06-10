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Скуратов Степан Андреевич

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1839

Дата смерти

15.08.1842

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Скуратов Андрей Ермолаевич

Мать: Скуратова (Косматова) Евдокия Николаевна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
15.08.1842
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Умер от поноса Смерть, похороны: запись о смерти №73, метрическая книга за 1842 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Похороны
17.08.1842
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
кладбище Никольской церкви, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния

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