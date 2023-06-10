Скуратов Степан Андреевич
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смерти15.08.1842
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Смерть
15.08.1842
Умер от поноса Смерть, похороны: запись о смерти №73, метрическая книга за 1842 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Похороны
17.08.1842
кладбище Никольской церкви, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния