Скуратов Андрей Ермолаевич
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Поручитель
Неизвестно
Свидетель в браке Федор Перов, Государственный крестьянин 1838- и Мария Безсонова, Однодворка 1837-
Поручитель
Неизвестно
Свидетель в браке Тимофей Косматов, Однодворец 1833- и Екатерина Полянская, Однодворка 1835-
Бракосочетание
20.10.1827
свидетели : Гавриил Епихин, Однодворец 1789- , Варфоломей Чернышов, Однодворец 1806-1858/ , Тимофей Полянский, Однодворец 1790- Брак: запись о браке №25, метрическая книга за 1827 год, Никольская цер... Показать все
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Скуратова (Косматова) Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Скуратова (Косматова) Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Скуратов Сергей Андреевич
Мать ребёнка: Скуратова (Косматова) Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Скуратов Степан Андреевич
Мать ребёнка: Скуратова (Косматова) Евдокия Николаевна
Поручитель
1841
Свидетель в браке Дмитрий Скуратов, Однодворец 1820- и Татьяна Бабина, Однодворка 1821-
Поручитель
1845
Свидетель в браке Иван Чернышов, Однодворец 1825-1897 и Анастасия Полянская, Однодворка 1828-
Поручитель
1845
Свидетель в браке Никифор Косматов, Однодворец 1825- и Анна Полянская, Однодворка 1826-
Рождение ребёнка
1847
Сын: Скуратов Василий Андреевич
Мать ребёнка: Скуратова (Косматова) Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Скуратова Анна Андреевна
Мать ребёнка: Скуратова (Косматова) Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Скуратова Степанида Андреевна
Мать ребёнка: Скуратова (Косматова) Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
09.10.1852
Сын: Скуратов Филипп Андреевич
Мать ребёнка: Скуратова (Косматова) Евдокия Николаевна
Рождение, крещение: запись о рождении №112, метрическая книга за 1852 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Поручитель
1854
Свидетель в браке Павел Полянский, Крестьянин 1837- и Прасковья Перова, Государственная крестьянка 1835-
Поручитель
1858
Свидетель в браке Семен Кутуков, Однодворец 1839- и Анна (Девичья фамилия неизвестна), Крестьянка 1840-
Смерть
Неизвестно