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Скуратов Андрей Ермолаевич

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Скуратов Ермолай Иванович

Мать: Скуратова Матрена Васильевна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Поручитель
Неизвестно
Свидетель в браке Федор Перов, Государственный крестьянин 1838- и Мария Безсонова, Однодворка 1837-
Поручитель
Неизвестно
Свидетель в браке Тимофей Косматов, Однодворец 1833- и Екатерина Полянская, Однодворка 1835-
Бракосочетание
20.10.1827

Жена: Скуратова (Косматова) Евдокия Николаевна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
свидетели : Гавриил Епихин, Однодворец 1789- , Варфоломей Чернышов, Однодворец 1806-1858/ , Тимофей Полянский, Однодворец 1790- Брак: запись о браке №25, метрическая книга за 1827 год, Никольская цер... Показать все
Рождение ребёнка
1830

Сын: Скуратов Ефим Андреевич

Мать ребёнка: Скуратова (Косматова) Евдокия Николаевна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Скуратов Егор Андреевич

Мать ребёнка: Скуратова (Косматова) Евдокия Николаевна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Скуратов Сергей Андреевич

Мать ребёнка: Скуратова (Косматова) Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Скуратов Степан Андреевич

Мать ребёнка: Скуратова (Косматова) Евдокия Николаевна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Поручитель
1841
Свидетель в браке Дмитрий Скуратов, Однодворец 1820- и Татьяна Бабина, Однодворка 1821-
Поручитель
1845
Свидетель в браке Иван Чернышов, Однодворец 1825-1897 и Анастасия Полянская, Однодворка 1828-
Поручитель
1845
Свидетель в браке Никифор Косматов, Однодворец 1825- и Анна Полянская, Однодворка 1826-
Рождение ребёнка
1847

Сын: Скуратов Василий Андреевич

Мать ребёнка: Скуратова (Косматова) Евдокия Николаевна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Скуратова Анна Андреевна

Мать ребёнка: Скуратова (Косматова) Евдокия Николаевна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Скуратова Степанида Андреевна

Мать ребёнка: Скуратова (Косматова) Евдокия Николаевна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.10.1852

Сын: Скуратов Филипп Андреевич

Мать ребёнка: Скуратова (Косматова) Евдокия Николаевна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №112, метрическая книга за 1852 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Поручитель
1854
Свидетель в браке Павел Полянский, Крестьянин 1837- и Прасковья Перова, Государственная крестьянка 1835-
Поручитель
1858
Свидетель в браке Семен Кутуков, Однодворец 1839- и Анна (Девичья фамилия неизвестна), Крестьянка 1840-
Смерть
Неизвестно

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