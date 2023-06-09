Скуратов Ефим Андреевич
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Бракосочетание
19.02.1850
свидетели : Исаак Перов, Однодворец 1801- , Иван Полянский, Однодворец 1818-1892 , Тит Косматов, Однодворец 1794- , Борис Косматов, Однодворец 1804- Брак: запись о браке №11, метрическая книга за 185... Показать все
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Скуратова Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Скуратова Дарья Трофимовна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Скуратов Афанасий Ефимович
Мать ребёнка: Скуратова Дарья Трофимовна
Поручитель
1854
Свидетель в браке Павел Полянский, Крестьянин 1837- и Прасковья Перова, Государственная крестьянка 1835-
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Полянская Прасковья Ефимовна
Мать ребёнка: Скуратова Дарья Трофимовна
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Скуратова Дарья Трофимовна
Рождение ребёнка
12.02.1858
Дочь: Скуратова Евдокия Ефимовна
Мать ребёнка: Скуратова Дарья Трофимовна
Рождение ребёнка
30.01.1860
Мать ребёнка: Скуратова Дарья Трофимовна
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: Скуратова Дарья Трофимовна
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: Скуратова Дарья Трофимовна
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Перова Евдокия Ефимовна
Мать ребёнка: Скуратова Дарья Трофимовна
Поручитель
1886
Свидетель в браке Сергей Перов, Крестьянин 1859- и Матрена Полянская, Крестьянка 1868-
Поручитель
1887
Свидетель в браке Павел Косматов, Крестьянин 1866- и Анна (Девичья фамилия неизвестна), Крестьянка 1870-
Смерть
Неизвестно