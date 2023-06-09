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Скуратов Ефим Андреевич

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Скуратов Андрей Ермолаевич

Мать: Скуратова Евдокия Николаевна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
19.02.1850

Жена: Скуратова Дарья Трофимовна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
свидетели : Исаак Перов, Однодворец 1801- , Иван Полянский, Однодворец 1818-1892 , Тит Косматов, Однодворец 1794- , Борис Косматов, Однодворец 1804- Брак: запись о браке №11, метрическая книга за 185... Показать все
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Скуратова Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Скуратова Дарья Трофимовна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Скуратов Афанасий Ефимович

Мать ребёнка: Скуратова Дарья Трофимовна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Поручитель
1854
Свидетель в браке Павел Полянский, Крестьянин 1837- и Прасковья Перова, Государственная крестьянка 1835-
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Полянская Прасковья Ефимовна

Мать ребёнка: Скуратова Дарья Трофимовна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Скуратов Петр Ефимович

Мать ребёнка: Скуратова Дарья Трофимовна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
12.02.1858

Дочь: Скуратова Евдокия Ефимовна

Мать ребёнка: Скуратова Дарья Трофимовна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
30.01.1860

Сын: Скуратов Семен Ефимович

Мать ребёнка: Скуратова Дарья Трофимовна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Скуратов Кузьма Ефимович

Мать ребёнка: Скуратова Дарья Трофимовна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Скуратов Михаил Ефимович

Мать ребёнка: Скуратова Дарья Трофимовна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Перова Евдокия Ефимовна

Мать ребёнка: Скуратова Дарья Трофимовна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Поручитель
1886
Свидетель в браке Сергей Перов, Крестьянин 1859- и Матрена Полянская, Крестьянка 1868-
Поручитель
1887
Свидетель в браке Павел Косматов, Крестьянин 1866- и Анна (Девичья фамилия неизвестна), Крестьянка 1870-
Смерть
Неизвестно