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Скуратов Петр Ефимович

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Скуратов Ефим Андреевич

Мать: Скуратова Дарья Трофимовна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
30.09.1886

Дочь: Скуратова Пелагея Петровна

Мать ребёнка: Скуратова Александра Петровна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №78, метрическая книга за 1886 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
15.11.1887

Дочь: Скуратова Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Скуратова Александра Петровна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №101, метрическая книга за 1887 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Поручитель
1888
Свидетель в браке Михаил Скуратов, Крестьянин 1866- и Евдокия Свиридова, Крестьянка 1870-
Рождение ребёнка
03.02.1890

Дочь: Скуратова Агафья Петровна

Мать ребёнка: Скуратова Александра Петровна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №9, метрическая книга за 1890 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Поручитель
1891
Свидетель в браке Василий Скуратов, Крестьянин 1872 и Елена Чернышова, Крестьянка 1872
Рождение ребёнка
24.02.1893

Дочь: Скуратова Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Скуратова Александра Петровна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.05.1896

Сын: Скуратов Николай Петрович

Мать ребёнка: Скуратова Александра Петровна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №27, метрическая книга за 1896 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скуратова Александра Петровна

Смерть
Неизвестно