Скуратов Петр Ефимович
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Рождение ребёнка
30.09.1886
Дочь: Скуратова Пелагея Петровна
Мать ребёнка: Скуратова Александра Петровна
Рождение, крещение: запись о рождении №78, метрическая книга за 1886 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
15.11.1887
Дочь: Скуратова Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Скуратова Александра Петровна
Рождение, крещение: запись о рождении №101, метрическая книга за 1887 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Поручитель
1888
Свидетель в браке Михаил Скуратов, Крестьянин 1866- и Евдокия Свиридова, Крестьянка 1870-
Рождение ребёнка
03.02.1890
Дочь: Скуратова Агафья Петровна
Мать ребёнка: Скуратова Александра Петровна
Рождение, крещение: запись о рождении №9, метрическая книга за 1890 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Поручитель
1891
Свидетель в браке Василий Скуратов, Крестьянин 1872 и Елена Чернышова, Крестьянка 1872
Рождение ребёнка
24.02.1893
Дочь: Скуратова Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Скуратова Александра Петровна
Рождение ребёнка
01.05.1896
Сын: Скуратов Николай Петрович
Мать ребёнка: Скуратова Александра Петровна
Рождение, крещение: запись о рождении №27, метрическая книга за 1896 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно