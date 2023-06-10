Скуратова (Полянская) Дарья Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скуратова (Полянская) Дарья Трофимовна

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
19.02.1850

Муж: Скуратов Ефим Андреевич

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
свидетели : Исаак Перов, Однодворец 1801- , Иван Полянский, Однодворец 1818-1892 , Тит Косматов, Однодворец 1794- , Борис Косматов, Однодворец 1804- Брак: запись о браке №11, метрическая книга за 185... Показать все
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Скуратова Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Скуратов Ефим Андреевич

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Скуратов Афанасий Ефимович

Отец ребёнка: Скуратов Ефим Андреевич

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Полянская (Скуратова) Прасковья Ефимовна

Отец ребёнка: Скуратов Ефим Андреевич

Рождение ребёнка
1857

Сын: Скуратов Петр Ефимович

Отец ребёнка: Скуратов Ефим Андреевич

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
12.02.1858

Дочь: Скуратова Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Скуратов Ефим Андреевич

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
30.01.1860

Сын: Скуратов Семен Ефимович

Отец ребёнка: Скуратов Ефим Андреевич

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Скуратов Кузьма Ефимович

Отец ребёнка: Скуратов Ефим Андреевич

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Скуратов Михаил Ефимович

Отец ребёнка: Скуратов Ефим Андреевич

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Перова Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Скуратов Ефим Андреевич

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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