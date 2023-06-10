Скуратова (Полянская) Дарья Трофимовна
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.02.1850
свидетели : Исаак Перов, Однодворец 1801- , Иван Полянский, Однодворец 1818-1892 , Тит Косматов, Однодворец 1794- , Борис Косматов, Однодворец 1804- Брак: запись о браке №11, метрическая книга за 185... Показать все
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Скуратова Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Скуратов Ефим Андреевич
Рождение ребёнка
1853
Сын: Скуратов Афанасий Ефимович
Отец ребёнка: Скуратов Ефим Андреевич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Полянская (Скуратова) Прасковья Ефимовна
Отец ребёнка: Скуратов Ефим Андреевич
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Скуратов Ефим Андреевич
Рождение ребёнка
12.02.1858
Дочь: Скуратова Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Скуратов Ефим Андреевич
Рождение ребёнка
30.01.1860
Отец ребёнка: Скуратов Ефим Андреевич
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Скуратов Ефим Андреевич
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Скуратов Ефим Андреевич
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Перова Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Скуратов Ефим Андреевич
Смерть
Неизвестно