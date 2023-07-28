Скуратов Афанасий Ефимович
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Рождение ребёнка
1872
Сын: Скуратов Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Перова Анна Афанасьевна
Мать ребёнка: не указана
Поручитель
1887
Свидетель в браке Григорий Перов, Крестьянин 1864-1889 и Евдокия Скуратова, Крестьянка 1869-
Поручитель
1887
Свидетель в браке Андреян Перов, Крестьянин 1869- и Василиса Жабина, Крестьянка 1867-
Поручитель
1888
Свидетель в браке Михаил Скуратов, Крестьянин 1866- и Евдокия Свиридова, Крестьянка 1870-
Поручитель
1889
Свидетель в браке Иван Перов, Крестьянин 1864- и Наталья Баранова, Крестьянка 1871-
Смерть
Неизвестно