Скуратов Афанасий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкуратов Афанасий Ефимович

Скуратов Афанасий Ефимович

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Скуратов Ефим Андреевич

Мать: Скуратова Дарья Трофимовна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Скуратов Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Перова Анна Афанасьевна

Мать ребёнка: не указана

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Поручитель
1887
Свидетель в браке Григорий Перов, Крестьянин 1864-1889 и Евдокия Скуратова, Крестьянка 1869-
Поручитель
1887
Свидетель в браке Андреян Перов, Крестьянин 1869- и Василиса Жабина, Крестьянка 1867-
Поручитель
1888
Свидетель в браке Михаил Скуратов, Крестьянин 1866- и Евдокия Свиридова, Крестьянка 1870-
Поручитель
1889
Свидетель в браке Иван Перов, Крестьянин 1864- и Наталья Баранова, Крестьянка 1871-
Смерть
Неизвестно