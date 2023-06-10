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Скуратов Филипп Андреевич

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

09.10.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1852

Отец: Скуратов Андрей Ермолаевич

Мать: Скуратова (Косматова) Евдокия Николаевна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №112, метрическая книга за 1852 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
09.10.1852
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были прибилетный солдат Афонасий Николаев [Косматов] и казенная крестьянка ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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