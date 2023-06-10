Скуратов Филипп Андреевич
Место рождения
Дата рождения09.10.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
09.10.1852
Рождение, крещение: запись о рождении №112, метрическая книга за 1852 год, Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
09.10.1852
Никольская церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были прибилетный солдат Афонасий Николаев [Косматов] и казенная крестьянка ... Показать все
Смерть
Неизвестно