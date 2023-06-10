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Скуратов Дмитрий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Скуратов Сергей Андреевич

Мать: Скуратова (Перова) Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полянская (Скуратова) Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
07.06.1891

Сын: Скуратов Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Полянская (Скуратова) Ольга Ивановна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Поручитель
1893
Свидетель в браке Лука Неретин, Крестьянин 1871 и Матрена Перова, Крестьянка 1871
Рождение ребёнка
12.07.1893

Сын: Скуратов Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Полянская (Скуратова) Ольга Ивановна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №60, метрическая книга за 1893 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Поручитель
1894
Свидетель в браке Степан Микульшин, Крестьянин 1862/- и Прасковья Скуратова, Крестьянка 1874
Рождение ребёнка
03.03.1896

Дочь: Скуратова Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Полянская (Скуратова) Ольга Ивановна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №20, метрическая книга за 1896 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Поручитель
1897
Свидетель в браке Василий Чернышов, Крестьянин 1875 и Евдокия Скуратова, Крестьянка 1878
Смерть
Неизвестно

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