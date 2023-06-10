Скуратов Дмитрий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.06.1891
Мать ребёнка: Полянская (Скуратова) Ольга Ивановна
Поручитель
1893
Свидетель в браке Лука Неретин, Крестьянин 1871 и Матрена Перова, Крестьянка 1871
Рождение ребёнка
12.07.1893
Сын: Скуратов Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Полянская (Скуратова) Ольга Ивановна
Рождение, крещение: запись о рождении №60, метрическая книга за 1893 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Поручитель
1894
Свидетель в браке Степан Микульшин, Крестьянин 1862/- и Прасковья Скуратова, Крестьянка 1874
Рождение ребёнка
03.03.1896
Дочь: Скуратова Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Полянская (Скуратова) Ольга Ивановна
Рождение, крещение: запись о рождении №20, метрическая книга за 1896 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Поручитель
1897
Свидетель в браке Василий Чернышов, Крестьянин 1875 и Евдокия Скуратова, Крестьянка 1878
Смерть
Неизвестно