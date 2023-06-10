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Скуратов Василий Дмитриевич

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

12.07.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1893

Отец: Скуратов Дмитрий Сергеевич

Мать: Полянская (Скуратова) Ольга Ивановна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №60, метрическая книга за 1893 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
14.07.1893
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками прги крещении были села Пиковы Рясы крестьянский сын Иван Егоров Полянский [сын Егора Иван... Показать все
Смерть
Неизвестно

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