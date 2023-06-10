Скуратов Василий Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения12.07.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
12.07.1893
Рождение, крещение: запись о рождении №60, метрическая книга за 1893 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
14.07.1893
Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками прги крещении были села Пиковы Рясы крестьянский сын Иван Егоров Полянский [сын Егора Иван... Показать все
Смерть
Неизвестно