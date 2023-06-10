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Полянская (Скуратова) Ольга Ивановна

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скуратов Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
07.06.1891

Сын: Скуратов Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Скуратов Дмитрий Сергеевич

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
12.07.1893

Сын: Скуратов Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Скуратов Дмитрий Сергеевич

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №60, метрическая книга за 1893 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
03.03.1896

Дочь: Скуратова Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Скуратов Дмитрий Сергеевич

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №20, метрическая книга за 1896 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно

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