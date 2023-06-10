Полянская (Скуратова) Ольга Ивановна
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.06.1891
Отец ребёнка: Скуратов Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
12.07.1893
Сын: Скуратов Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Скуратов Дмитрий Сергеевич
Рождение, крещение: запись о рождении №60, метрическая книга за 1893 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
03.03.1896
Дочь: Скуратова Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Скуратов Дмитрий Сергеевич
Рождение, крещение: запись о рождении №20, метрическая книга за 1896 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно