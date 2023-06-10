Скуратова Анастасия Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения03.03.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
03.03.1896
Рождение, крещение: запись о рождении №20, метрическая книга за 1896 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
04.03.1896
Восприемниками при крещении были села Пиковых Ряс билетный солдат Алексей Феодоров Перов [сын Федора Петровича, женат на сестре Ольги - Ирине] и крестьянка Параскева Иванова Никульшина [дочь Ивана Мак... Показать все
Смерть
Неизвестно