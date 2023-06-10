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Скуратова Анастасия Дмитриевна

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

03.03.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1896

Отец: Скуратов Дмитрий Сергеевич

Мать: Полянская (Скуратова) Ольга Ивановна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №20, метрическая книга за 1896 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
04.03.1896
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Восприемниками при крещении были села Пиковых Ряс билетный солдат Алексей Феодоров Перов [сын Федора Петровича, женат на сестре Ольги - Ирине] и крестьянка Параскева Иванова Никульшина [дочь Ивана Мак... Показать все
Смерть
Неизвестно

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