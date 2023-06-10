Микульшина (Скуратова) Прасковья Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Бракосочетание
28.01.1894
свидетели : Макар Микульшин, Крестьянин 1865- , Дмитрий Скуратов, Крестьянин 1859 , Игнатий Скуратов, Крестьянин 1858- Брак: запись о браке №3, метрическая книга за 1894 год, Троицкая церковь, село П... Показать все
Рождение ребёнка
08.10.1894
Дочь: Микульшина Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Микульшин Степан Тимофеевич
Рождение, крещение: запись о рождении №77, метрическая книга за 1894 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно