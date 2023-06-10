Микульшина (Скуратова) Прасковья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Микульшина (Скуратова) Прасковья Сергеевна

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Скуратов Сергей Андреевич

Мать: Скуратова (Перова) Евдокия Ивановна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
28.01.1894

Муж: Микульшин Степан Тимофеевич

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
свидетели : Макар Микульшин, Крестьянин 1865- , Дмитрий Скуратов, Крестьянин 1859 , Игнатий Скуратов, Крестьянин 1858- Брак: запись о браке №3, метрическая книга за 1894 год, Троицкая церковь, село П... Показать все
Рождение ребёнка
08.10.1894

Дочь: Микульшина Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Микульшин Степан Тимофеевич

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №77, метрическая книга за 1894 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно

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