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Микульшина Анастасия Степановна

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

08.10.1894

Дата смерти

10.11.1894

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1894

Отец: Микульшин Степан Тимофеевич

Мать: Микульшина (Скуратова) Прасковья Сергеевна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №77, метрическая книга за 1894 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
08.10.1894
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками прри крещении были села Пиковы Рясы запасной рядовой Димитрий Сергеев Скуратов [сын Сергея... Показать все
Похороны
11.10.1894
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
кладбище Троицкой церкви, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
10.11.1894
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Умерла от природной слабости Смерть, похороны: запись о смерти №77, метрическая книга за 1894 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния

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