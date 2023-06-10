Микульшина Анастасия Степановна
Место рождения
Дата рождения08.10.1894
Дата смерти10.11.1894
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1894
Рождение, крещение: запись о рождении №77, метрическая книга за 1894 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
08.10.1894
Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками прри крещении были села Пиковы Рясы запасной рядовой Димитрий Сергеев Скуратов [сын Сергея... Показать все
Похороны
11.10.1894
кладбище Троицкой церкви, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
10.11.1894
Умерла от природной слабости Смерть, похороны: запись о смерти №77, метрическая книга за 1894 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния