Чернышова (Скуратова) Евдокия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышова (Скуратова) Евдокия Сергеевна

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Скуратов Сергей Андреевич

Мать: Скуратова (Перова) Евдокия Ивановна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
26.01.1897

Муж: Чернышов Василий Яковлевич

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
свидетели : Василий Скуратов, Крестьянин 1861- , Василий Скуратов, Крестьянин 1872 , Дмитрий Скуратов, Крестьянин 1859 , Михаил Скуратов, Крестьянин 1866- Брак: запись о браке №2, метрическая книга з... Показать все
Рождение ребёнка
23.10.1897

Дочь: Чернышова Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Чернышов Василий Яковлевич

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №116, метрическая книга за 1897 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно

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