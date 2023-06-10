Чернышов Василий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1897
свидетели : Василий Скуратов, Крестьянин 1861- , Василий Скуратов, Крестьянин 1872 , Дмитрий Скуратов, Крестьянин 1859 , Михаил Скуратов, Крестьянин 1866- Брак: запись о браке №2, метрическая книга з... Показать все
Рождение ребёнка
23.10.1897
Дочь: Чернышова Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Чернышова (Скуратова) Евдокия Сергеевна
Рождение, крещение: запись о рождении №116, метрическая книга за 1897 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно