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Чернышов Василий Яковлевич

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1878 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
26.01.1897

Жена: Чернышова (Скуратова) Евдокия Сергеевна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
свидетели : Василий Скуратов, Крестьянин 1861- , Василий Скуратов, Крестьянин 1872 , Дмитрий Скуратов, Крестьянин 1859 , Михаил Скуратов, Крестьянин 1866- Брак: запись о браке №2, метрическая книга з... Показать все
Рождение ребёнка
23.10.1897

Дочь: Чернышова Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Чернышова (Скуратова) Евдокия Сергеевна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №116, метрическая книга за 1897 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно

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