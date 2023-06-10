Чернышова Прасковья Васильевна
Место рождения
Дата рождения23.10.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
23.10.1897
Рождение, крещение: запись о рождении №116, метрическая книга за 1897 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
24.10.1897
Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были села Пиковы Рясы крестьянин Василий Афанасиев Чернышев и крестьянская де... Показать все
Смерть
Неизвестно