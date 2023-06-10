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Чернышова Прасковья Васильевна

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

23.10.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1897

Отец: Чернышов Василий Яковлевич

Мать: Чернышова (Скуратова) Евдокия Сергеевна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №116, метрическая книга за 1897 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
24.10.1897
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были села Пиковы Рясы крестьянин Василий Афанасиев Чернышев и крестьянская де... Показать все
Смерть
Неизвестно

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