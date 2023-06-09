Скуратов Александр Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения26.02.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
26.02.1888
Рождение, крещение: запись о рождении №22, метрическая книга за 1888 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
27.02.1888
Восприемниками при крещении были села Пиковы Рясы государственные крестьяне Ефим Матвеев Полянский и Любовь Григорьева [дочь Григория Мироновича Кутукова, родилась 4 сентября 1860 года??, жена Николая... Показать все
Смерть
Неизвестно