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Скуратов Александр Игнатьевич

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

26.02.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1888

Отец: Скуратов Игнатий Сергеевич

Мать: Скуратова (Микульшина) Ксения Федоровна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №22, метрическая книга за 1888 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
27.02.1888
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Восприемниками при крещении были села Пиковы Рясы государственные крестьяне Ефим Матвеев Полянский и Любовь Григорьева [дочь Григория Мироновича Кутукова, родилась 4 сентября 1860 года??, жена Николая... Показать все
Смерть
Неизвестно

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