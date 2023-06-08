Скуратова (Микульшина) Ксения Федоровна
Место рождения
Дата рождения16.01.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.06.1886
Дочь: Скуратова Мария Игнатьевна
Отец ребёнка: Скуратов Игнатий Сергеевич
Рождение, крещение: запись о рождении №29, метрическая книга за 1886 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
26.02.1888
Сын: Скуратов Александр Игнатьевич
Отец ребёнка: Скуратов Игнатий Сергеевич
Рождение, крещение: запись о рождении №22, метрическая книга за 1888 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
17.08.1891
Дочь: Скуратова Наталья Игнатьевна
Отец ребёнка: Скуратов Игнатий Сергеевич
Рождение, крещение: запись о рождении №85, метрическая книга за 1891 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
28.03.1894
Отец ребёнка: Скуратов Игнатий Сергеевич
Рождение, крещение: запись о рождении №15, метрическая книга за 1894 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
25.10.1896
Сын: Скуратов Дмитрий Игнатьевич
Отец ребёнка: Скуратов Игнатий Сергеевич
Рождение, крещение: запись о рождении №95, метрическая книга за 1896 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно