Скуратова (Микульшина) Ксения Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скуратова (Микульшина) Ксения Федоровна

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

16.01.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скуратов Игнатий Сергеевич

Рождение ребёнка
03.06.1886

Дочь: Скуратова Мария Игнатьевна

Отец ребёнка: Скуратов Игнатий Сергеевич

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №29, метрическая книга за 1886 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
26.02.1888

Сын: Скуратов Александр Игнатьевич

Отец ребёнка: Скуратов Игнатий Сергеевич

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №22, метрическая книга за 1888 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
17.08.1891

Дочь: Скуратова Наталья Игнатьевна

Отец ребёнка: Скуратов Игнатий Сергеевич

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №85, метрическая книга за 1891 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
28.03.1894

Сын: Скуратов Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Скуратов Игнатий Сергеевич

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №15, метрическая книга за 1894 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
25.10.1896

Сын: Скуратов Дмитрий Игнатьевич

Отец ребёнка: Скуратов Игнатий Сергеевич

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №95, метрическая книга за 1896 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Неизвестно

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