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Скуратова Наталья Игнатьевна

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

17.08.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1891

Отец: Скуратов Игнатий Сергеевич

Мать: Скуратова (Микульшина) Ксения Федоровна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №85, метрическая книга за 1891 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
18.08.1891
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Восприемниками при крещении были села Пиковы Рясы билетный солдат Николай Феодоров Никульшин [сын Федора Матвеевича, женатого на сестре Пантелея Безсонова - Евдокии, родился около 1864 года, родной бр... Показать все
Смерть
Неизвестно

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