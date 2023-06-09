Скуратова Наталья Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения17.08.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1891
Рождение, крещение: запись о рождении №85, метрическая книга за 1891 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
18.08.1891
Восприемниками при крещении были села Пиковы Рясы билетный солдат Николай Феодоров Никульшин [сын Федора Матвеевича, женатого на сестре Пантелея Безсонова - Евдокии, родился около 1864 года, родной бр... Показать все
Смерть
Неизвестно