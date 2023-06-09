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Скуратов Иван Игнатьевич

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

28.03.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1894

Отец: Скуратов Игнатий Сергеевич

Мать: Скуратова (Микульшина) Ксения Федоровна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №15, метрическая книга за 1894 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
29.03.1894
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Восприемниками при крещении были села Пиковы Рясы младший унтер-офицер Степан Тимофеев Микульшин [сын Тимофея Власовича] и девица Анна Петрова Скуратова Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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