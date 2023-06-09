Скуратов Иван Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения28.03.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
28.03.1894
Рождение, крещение: запись о рождении №15, метрическая книга за 1894 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
29.03.1894
Восприемниками при крещении были села Пиковы Рясы младший унтер-офицер Степан Тимофеев Микульшин [сын Тимофея Власовича] и девица Анна Петрова Скуратова Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская ... Показать все
Смерть
Неизвестно