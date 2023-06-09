Скуратова Мария Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения03.06.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
03.06.1886
Рождение, крещение: запись о рождении №29, метрическая книга за 1886 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
03.06.1886
Восприемниками при крещении были села Пиковы Рясы государственный крестьянин Василий Феодоров Никульшин [родившийся в 1857 году сын Федора Матвеевича Микульшина] и девица Пелагия Феодорова Никульшина ... Показать все
Смерть
Неизвестно