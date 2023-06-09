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Скуратова Мария Игнатьевна

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

03.06.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1886

Отец: Скуратов Игнатий Сергеевич

Мать: Скуратова (Микульшина) Ксения Федоровна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №29, метрическая книга за 1886 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
03.06.1886
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Восприемниками при крещении были села Пиковы Рясы государственный крестьянин Василий Феодоров Никульшин [родившийся в 1857 году сын Федора Матвеевича Микульшина] и девица Пелагия Феодорова Никульшина ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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