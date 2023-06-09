Скуратов Дмитрий Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкуратов Дмитрий Игнатьевич

Скуратов Дмитрий Игнатьевич

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

25.10.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.10.1896

Отец: Скуратов Игнатий Сергеевич

Мать: Скуратова (Микульшина) Ксения Федоровна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №95, метрическая книга за 1896 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
26.10.1896
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Восприемниками при крещении были села Пиковых Ряс крестьянский сын Иван Феодоров Никульшин [брат Ксении, сын Федора Матвеевича Микульшина] и девица Евдокия Сергеева Скуратова [сестра Игната, дочь Серг... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.