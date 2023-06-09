Скуратов Дмитрий Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения25.10.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
25.10.1896
Рождение, крещение: запись о рождении №95, метрическая книга за 1896 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
26.10.1896
Восприемниками при крещении были села Пиковых Ряс крестьянский сын Иван Феодоров Никульшин [брат Ксении, сын Федора Матвеевича Микульшина] и девица Евдокия Сергеева Скуратова [сестра Игната, дочь Серг... Показать все
Смерть
Неизвестно