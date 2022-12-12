Зеленина (Хорошавина) Анастасия Авксентева
Место рождения
Дата рождения26.11.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1864
Рождение ребёнка
1879 или 1880
Бракосочетание
28.09.1892
3 брак
Рождение ребёнка
1893 или 1894
Дочь: Алексеевна
Отец ребёнка: Зеленин Алексей Радионович
Рождение ребёнка
1894 или 1895
Рождение ребёнка
30.03.1896
Дочь: Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Зеленин Алексей Радионович
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Зеленин Алексей Радионович
Рождение ребёнка
11.02.1901
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Зеленин Алексей Радионович
Рождение ребёнка
1907
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно