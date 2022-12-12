Зеленина (Хорошавина) Анастасия Авксентева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗеленина (Хорошавина) Анастасия Авксентева

Зеленина (Хорошавина) Анастасия Авксентева

avatar

Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

26.11.1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1864

Отец: Хорошавин Авксентий Ананьевич

Мать: Хорошавина Акилина Андреевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1879 или 1880

Сын: Зеленин Алексеевич

Отец ребёнка: Зеленин Алексей Радионович

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
28.09.1892

Муж: Зеленин Алексей Радионович

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
3 брак
Рождение ребёнка
1893 или 1894

Дочь: Алексеевна

Отец ребёнка: Зеленин Алексей Радионович

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1894 или 1895

Сын: Зеленин Алексеевич

Отец ребёнка: Зеленин Алексей Радионович

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
30.03.1896

Дочь: Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Зеленин Алексей Радионович

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1897

Сын: Зеленин Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Зеленин Алексей Радионович

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.02.1901

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Зеленин Алексей Радионович

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1907

Сын: Зеленин Алексеевич

Отец ребёнка: Зеленин Алексей Радионович

Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Самара, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close