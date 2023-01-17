Хорошавина (Синцова) Акилина Андреевна
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиПосле 1864
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Быстрицкий приход
Бракосочетание
11.11.1846
2 брак
Рождение ребёнка
29.06.1850
Сын: Хорошавин Павел Авксентевич
Отец ребёнка: Хорошавин Авксентий Ананьевич
Рождение ребёнка
03.03.1852
Сын: Хорошавин Иван Авксентевич
Отец ребёнка: Хорошавин Авксентий Ананьевич
Рождение ребёнка
1855
Сын: Хорошавин Леонид Авксентевич
Отец ребёнка: Хорошавин Авксентий Ананьевич
Рождение ребёнка
28.05.1859
Дочь: Шихова Феодосия Авксентева
Отец ребёнка: Хорошавин Авксентий Ананьевич
поч. Новорасчистной
Рождение ребёнка
24.07.1862
Сын: Хорошавин Антон Авксентевич
Отец ребёнка: Хорошавин Авксентий Ананьевич
Рождение ребёнка
26.11.1864
Дочь: Зеленина Анастасия Авксентева
Отец ребёнка: Хорошавин Авксентий Ананьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1864