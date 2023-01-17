Хорошавина (Синцова) Акилина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХорошавина (Синцова) Акилина Андреевна

Хорошавина (Синцова) Акилина Андреевна

avatar

Место рождения

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1819

Дата смерти

После 1864

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Синцов Андрей Александрович

Мать: Синцова Евдокия Лаврентева

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Быстрицкий приход
Бракосочетание
11.11.1846

Муж: Хорошавин Авксентий Ананьевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
2 брак
Рождение ребёнка
29.06.1850

Сын: Хорошавин Павел Авксентевич

Отец ребёнка: Хорошавин Авксентий Ананьевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
03.03.1852

Сын: Хорошавин Иван Авксентевич

Отец ребёнка: Хорошавин Авксентий Ананьевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Хорошавин Леонид Авксентевич

Отец ребёнка: Хорошавин Авксентий Ананьевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
28.05.1859

Дочь: Шихова Феодосия Авксентева

Отец ребёнка: Хорошавин Авксентий Ананьевич

поч. Новорасчистной
Рождение ребёнка
24.07.1862

Сын: Хорошавин Антон Авксентевич

Отец ребёнка: Хорошавин Авксентий Ананьевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
26.11.1864

Дочь: Зеленина Анастасия Авксентева

Отец ребёнка: Хорошавин Авксентий Ананьевич

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1864
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close