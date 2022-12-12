Синцова (Хорошавина) Евдокия Лаврентева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синцова (Хорошавина) Евдокия Лаврентева

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Место рождения

д. Малая Булдачиха

Дата рождения

1793

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Хорошавин Лаврентий Андреевич

Мать: Хорошавин Софья Егорова

д. Малая Булдачиха
Бракосочетание
20.01.1813 ст.

Муж: Синцов Андрей Александрович

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
1812г. MK с. Быстрицкое (свадьба/ жених дер. Синцовской/невеста Камещницкого прихода деревни Булдачинской крест. Лаврентия Хорошавина дочь/) ф. 237 оп. 75 д. 1129
Рождение ребёнка
05.05.1815 ст.

Дочь: Гликерия Андреевна

Отец ребёнка: Синцов Андрей Александрович

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Наталия Андреевна

Отец ребёнка: Синцов Андрей Александрович

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Хорошавина Акилина Андреевна

Отец ребёнка: Синцов Андрей Александрович

Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Быстрицкий приход
Рождение ребёнка
1832

Сын: Синцов Васарион Андреевич

Отец ребёнка: Синцов Андрей Александрович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Акилина Андреевна

Отец ребёнка: Синцов Андрей Александрович

Место жительства
Неизвестно
Синцовская 1-я, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1850
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