Синцова (Хорошавина) Евдокия Лаврентева
Место рожденияд. Малая Булдачиха
Дата рождения1793
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
1793
д. Малая Булдачиха
Бракосочетание
20.01.1813 ст.
1812г. MK с. Быстрицкое (свадьба/ жених дер. Синцовской/невеста Камещницкого прихода деревни Булдачинской крест. Лаврентия Хорошавина дочь/) ф. 237 оп. 75 д. 1129
Рождение ребёнка
05.05.1815 ст.
Дочь: Гликерия Андреевна
Отец ребёнка: Синцов Андрей Александрович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Наталия Андреевна
Отец ребёнка: Синцов Андрей Александрович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Хорошавина Акилина Андреевна
Отец ребёнка: Синцов Андрей Александрович
Быстрицкий приход
Рождение ребёнка
1832
Сын: Синцов Васарион Андреевич
Отец ребёнка: Синцов Андрей Александрович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Акилина Андреевна
Отец ребёнка: Синцов Андрей Александрович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1850