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Хорошавин Лаврентий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

1841

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Хорошавин Андрей Иванович

Мать: Хорошавин Ирина Васильева

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Агафия Лаврентева

Мать ребёнка: Хорошавин Софья Егорова

д. Малая Булдачиха
Рождение ребёнка
11.06.1788 ст.

Сын: Хорошавин Леонтий Лаврентивич

Мать ребёнка: Хорошавин Софья Егорова

д. Малая Булдачиха
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Матрена Лаврентева

Мать ребёнка: Хорошавин Софья Егорова

д. Малая Булдачиха
Рождение ребёнка
1791

Сын: Хорошавин Карп Лаврентивич

Мать ребёнка: Хорошавин Софья Егорова

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Синцова Евдокия Лаврентева

Мать ребёнка: Хорошавин Софья Егорова

д. Малая Булдачиха
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Мавра Лаврентева

Мать ребёнка: Хорошавин Софья Егорова

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Татьна Лаврентева

Мать ребёнка: Хорошавин Софья Егорова

Рождение ребёнка
1800

Сын: Хорошавин Степан Лаврентивич

Мать ребёнка: Хорошавин Софья Егорова

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Екатерина Лаврентева

Мать ребёнка: Хорошавин Софья Егорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавин Софья Егорова

Место жительства
Неизвестно
д. Малая Булдачиха
Смерть
1841
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