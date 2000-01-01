Хорошавин Лаврентий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смерти1841
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Агафия Лаврентева
Мать ребёнка: Хорошавин Софья Егорова
д. Малая Булдачиха
Рождение ребёнка
11.06.1788 ст.
Сын: Хорошавин Леонтий Лаврентивич
Мать ребёнка: Хорошавин Софья Егорова
д. Малая Булдачиха
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Матрена Лаврентева
Мать ребёнка: Хорошавин Софья Егорова
д. Малая Булдачиха
Рождение ребёнка
1791
Сын: Хорошавин Карп Лаврентивич
Мать ребёнка: Хорошавин Софья Егорова
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Синцова Евдокия Лаврентева
Мать ребёнка: Хорошавин Софья Егорова
д. Малая Булдачиха
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Мавра Лаврентева
Мать ребёнка: Хорошавин Софья Егорова
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Татьна Лаврентева
Мать ребёнка: Хорошавин Софья Егорова
Рождение ребёнка
1800
Сын: Хорошавин Степан Лаврентивич
Мать ребёнка: Хорошавин Софья Егорова
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Екатерина Лаврентева
Мать ребёнка: Хорошавин Софья Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хорошавин Софья Егорова
Место жительства
Неизвестно
д. Малая Булдачиха
Смерть
1841